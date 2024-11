Studentenvakbond bij protest: studenten slapen nu al in tenten

DEN HAAG (ANP) - "Ik hoef niet uit te leggen hoe verschrikkelijk het is dat de basisbeurs omlaag is gegaan, terwijl er nu al studenten in tenten slapen", zegt Abdelkader Karbache, voorzitter van studentenvakbond LSVb bij het onderwijsprotest op het Malieveld in Den Haag. Volgens hem worden studenten "gebruikt als pinautomaat".

Op het Malieveld zijn vele duizenden studenten en medewerkers aanwezig om te demonstreren tegen de kabinetsbezuinigingen op het hoger onderwijs. "We staan hier niet alleen om te vechten tegen de bezuinigingen, maar ook om te vechten voor onze toekomst. En dat gevecht is niet gewonnen met één protest", aldus Karbache. "Jullie zijn niet alleen de toekomst van Nederland, maar ook het bewustzijn, het geweten van Nederland."

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, waarschuwt voor "een kaalslag". "De bezuinigingen treffen zaken die ons zo dierbaar zijn, zoals de doorstroming van mbo naar hbo." Volgens hem komen de benodigde technische vaklui er niet "als wij onze opleidingen civiele techniek moeten sluiten".

Bezuinigingen

"Wat hier dreigt te gebeuren is te groot en te belangrijk", benadrukt Caspar van den Berg, voorzitter van Universiteiten van Nederland. "Meer dan een miljard euro wil het kabinet bezuinigen. Zo veel is nog nooit bezuinigd op onderwijs en onderzoek. Dat gaat ten koste van alles waar we voor staan. Dat betekent misschien wel drie universiteiten dicht. Doe het niet."

Ook Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) zijn bij het protest. "Als je zegt dat onderwijs duur is weet je niet wat domheid kost", stelt Jetten. Timmermans: "We moeten bruggen bouwen in de samenleving en onderwijs is de beste bruggenbouwer." Beckerman roept op NSC onder druk te zetten. "Alleen de NSC hoeft maar om te gaan en de bezuinigingen zijn van tafel."