Kamer wil uitbreiding van boerkaverbod

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 23:03
anp180925200 1
DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van VVD, BBB en JA21 om het 'boerkaverbod' uit te breiden. Het demissionaire kabinet had de motie ontraden. Sinds 2019 is er een verbod op gezichtsbedekkende kleding - in de volksmond het boerkaverbod - in het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.
Volgens de drie partijen is de uitbreiding van het verbod naar de hele publieke ruimte in het belang van de sociale veiligheid en integratie. "Het past niet in ons land dat vrouwen zich onder boerka's moeten verstoppen. Elke vrouw zou de vrijheid moeten hebben om de zon op haar huid te voelen", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het debat over de Prinsjesdagplannen.
Het huidige verbod betreft niet alleen boerka's maar ook nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. De invoering van het verbod was zeer omstreden. Amnesty International noemde het verbod destijds strijdig met internationale mensenrechten. Vooraf lieten verschillende gemeenten al weten het verbod niet te gaan handhaven.
