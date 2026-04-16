Coalitie wil bedrijven tegemoetkomen in elektriciteitskosten

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, CDA en VVD willen bedrijven tegemoetkomen in de kosten voor elektriciteit. Geld dat daarvoor is klaargezet in het coalitieakkoord voor 2028, wil de minderheidscoalitie eerder uitgeven, zeggen de partijen donderdag in een debat over de verduurzaming van de industrie.

Voor 2028 staat er 345 miljoen euro klaar voor bedrijven die willen verduurzamen, maar te maken krijgen met dure stroom. "Gezien de huidige geopolitieke situatie en de gevolgen daarvan voor de industrie" oppert CDA-Kamerlid Henk Jumelet om dat geld eerder beschikbaar te stellen. VVD en D66 sloten zich bij zijn woorden aan.

Wanneer dat geld beschikbaar moet komen, laten de partijen aan klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66).