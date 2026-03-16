Verdachten explosie synagoge Rotterdam vast voor terrorisme

ROTTERDAM (ANP) - De vier verdachten die zijn aangehouden in verband met de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam blijven de komende veertien dagen in de cel. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk.

"Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de Joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen", aldus het OM maandag na de voorgeleiding van de vier verdachten aan de rechter-commissaris.

De explosie deed zich voor in de nacht van donderdag op vrijdag. De verdachten zijn twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17. Het viertal komt uit Tilburg. Ze werden opgepakt in de buurt van een andere synagoge. Vrijdag deed de politie doorzoekingen in woningen van de verdachten.