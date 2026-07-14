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KLM blijft boven Saudi-Arabië vliegen na waarschuwing Houthi's

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 15:06
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SCHIPHOL (ANP) - KLM blijft voorlopig boven Saudi-Arabië vliegen. Maandag vlogen twee vluchten van de luchtvaartmaatschappij van India naar Schiphol uit voorzorg een alternatieve route, na een waarschuwing van de Houthi's in Jemen om voorlopig niet door het Saudische luchtruim te vliegen.
"Op basis van onze huidige beoordeling worden onze vluchten uitgevoerd zoals gepland. We blijven de situatie nauwlettend monitoren en passen onze operatie indien nodig aan", meldt een woordvoerster van KLM dinsdag. Eerder liet KLM al weten in ieder geval tot 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam in Saudi-Arabië te vliegen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
De Houthi's voerden maandag een aanval uit op Abha International Airport in Saudi-Arabië. Daarmee reageerden de Houthi's op een luchtaanval op het vliegveld in de hoofdstad van Jemen. Die aanval werd opgeëist door de internationaal erkende regering van Jemen, die gesteund wordt door Saudi-Arabië.
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