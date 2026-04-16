EasyJet verwacht groter verlies door oorlog in het Midden-Oosten

LONDEN (ANP) - EasyJet waarschuwt voor een groter verlies in de eerste helft van het boekjaar dan verwacht. De Britse budgetvlieger noemt onzekerheden in de brandstofkosten en onzekerheid over het aantal boekingen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten als reden.

EasyJet verwacht een verlies voor belastingen van tussen de 540 miljoen en 560 miljoen pond (621 miljoen tot 644 miljoen euro). In de maand maart heeft de luchtvaartmaatschappij 25 miljoen pond aan extra brandstofkosten gemaakt door de oorlog.

Verder ziet easyJet dat klanten langer wachten met het boeken van een vakantie en een vliegreis, waardoor het voor de luchtvaartmaatschappij moeilijker is geworden om vooruit te kijken.

Volgens topman Kenton Jarvis heeft easyJet voldoende liquiditeit om "de geopolitieke uitdagingen het hoofd te bieden". De luchtvaartmaatschappij vervoerde 22 procent meer passagiers in de eerste helft van het gebroken boekjaar.