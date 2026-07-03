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EBN begint met het vullen van gasopslag Grijpskerk

Economie
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 15:40
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UTRECHT (ANP) - Energie Beheer Nederland (EBN) is begonnen met het vullen van de gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de eigenaar van de opslag, voor het gebruik tot 1 april volgend jaar.
De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra, maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. De NAM werd door markttoezichthouder Autoriteit Consument & Markt verplicht om een andere partij de opslag aan te bieden.
Dat er nu een overeenkomst is over het gebruik van Grijpskerk, biedt volgens EBN extra mogelijkheden om aan zijn vultaak te voldoen. Dit jaar heeft de EBN een vultaak van 80 terawattuur aan gas en in Grijpskerk kan de instantie een werkvolume van 15 terawattuur gebruiken.
Het Europese vuldoel voor gasopslagen is minstens 74 procent. Normaal gesproken zijn marktpartijen de eerste die de opslagen moeten vullen, maar door de sterk gestegen gasprijzen door de Iranoorlog is dit voor hen ongunstig. EBN heeft dan als taak de opslagen te vullen.
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