Quint: coronadiscussie moest breder in politiek en media

DEN HAAG (ANP) - Een bredere discussie in de politiek en in de media over het coronabeleid had tot minder polarisatie kunnen leiden, zei Romy Quint, een van de oprichters van de coronakritische groep Vrouwen voor Vrijheid, vrijdag tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Mensen hadden zich dan gehoord gevoeld en dan was het niet nodig geweest om te demonstreren, zei ze. Quint vond dat er te weinig ruimte was voor andersdenkenden in talkshows. Eerder gaf ze al aan dat mensen die kritisch waren op het coronabeleid zich niet vertegenwoordigd voelden door de politiek.

Coronademonstranten werden volgens haar als een groep "lastige gekkies" weggezet. "Daardoor ontstond een homogeen beeld" van de actievoerders, terwijl het om veel verschillende mensen ging, stelde zij. Volgens haar droegen media daaraan bij door alleen te berichten over het geweld bij protesten, in plaats van over de reden waarom mensen de straat opgingen.