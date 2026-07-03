ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jeugddetentie 17-jarige voor poging ontploffing Pizzabakkers

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 15:39
anp030726136 1
AMSTERDAM (ANP) - Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de Pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam, in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Daarnaast moet hij ook een taakstraf doen van 80 uur.
Volgens de rechter staat vast dat de 17-jarige op de bewuste avond een tas heeft overhandigd aan een 14-jarige met daarin drie cobra's en drie flessen benzine. Ook gaf hij instructies aan de 14-jarige over hoe hij de bom tot ontploffing kon brengen.
De 14-jarige werd die avond in september 2025 opgepakt toen hij met een aansteker probeerde de bom tot ontploffing te brengen. Die poging mislukte. Hij werd afgelopen maart veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie, waarvan 111 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een gedragsmaatregel voor een jaar opgelegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

163488649_m

Nieuw onderzoek: tatoeage-inkt doet meer met je lichaam dan gedacht

generated-image

Zoveel spaargeld hebben mensen van jouw leeftijd

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Zelfs binnen zijn eigen kamp beschouwen steeds meer mensen Trump als gestoord.

159831697_m

Je WhatsApp-foto krijgt een groene stip. Zo zet je hem uit voordat iedereen ziet dat je online bent

anp 471293804

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weer

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

Loading