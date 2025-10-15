ECONOMIE
Ebusco houdt leveringen op peil, nog geen financiële resultaten

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 8:36
anp151025059 1
DEURNE (ANP) - De noodlijdende elektrische bussenfabrikant Ebusco heeft in het derde kwartaal van dit jaar 39 bussen geleverd, evenveel als in het voorgaande kwartaal. Voor het vierde kwartaal verwacht het bedrijf "minstens een gelijk aantal leveringen", staat in een persverklaring. Volgens Ebusco leveren de verkoopcijfers "opnieuw bewijs" dat de onderneming vooruitgang boekt "in het herstel naar een stabiel bedrijf."
Het Brabantse bedrijf maakte woensdag geen financiële resultaten bekend en zegt nog bezig te zijn met het afronden van de jaarrekening voor 2024. "Zodra deze is voltooid, zal Ebusco een statusupdate geven over haar financiële situatie."
Ebusco kwam vorig jaar in acute geldnood toen vervoerder Qbuzz een order annuleerde. In november werd het bedrijf van de ondergang gered nadat de uitgifte van aandelen tientallen miljoenen had opgeleverd. Dit jaar was Ebusco weer bijna failliet toen een toeleverancier een faillissementsaanvraag voor het bedrijf indiende.
