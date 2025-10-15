ECONOMIE
Van der Plas wil graag van Wilders horen 'waarom hij wegliep'

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 9:07
DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas is blij dat PVV-voorman Geert Wilders weer bereid is tot debatten en mediaoptredens. "Het is goed om te laten zien waar je voor staat, en dat je kritisch bevraagd kan worden", zei zij in het RTL Ontbijtnieuws. Zelf wil zij graag van Wilders horen "waarom hij is weggelopen" uit het kabinet.
De PVV stapte dit voorjaar uit de coalitie, omdat Wilders niet direct steun kreeg voor aanvullende asielmaatregelen, bovenop de afspraken die daarover al aan de formatietafel waren gemaakt. BBB profileert zich sindsdien op dit thema scherper dan voorheen. "Het is een belangrijk onderwerp waar veel zorgen over zijn", zo verklaart Van der Plas die verschuiving.
De BBB-voorvrouw bestrijdt dat zij op deze manier stemmen wil afsnoepen van de PVV. "Wij zijn niet bezig met andere partijen." BBB staat in de peilingen op verlies. De partij behaalde twee jaar geleden zeven zetels in de Tweede Kamer en zou nu tussen de drie en vijf uitkomen.
