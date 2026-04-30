Ebusco voert gesprekken over verkoop belang in busactiviteiten

DEURNE (ANP) - De elektrische-bussenbouwer Ebusco voert gesprekken met partijen die interesse hebben in het kopen van een meerderheidsbelang in de busactiviteiten. Het noodlijdende bedrijf meldt dit bij de presentatie van de jaarresultaten.

Het bedrijf zegt niet om welke partijen het gaat. Eerder deze maand liet de bussenfabrikant weten meerdere verzoeken te hebben ontvangen voor de strategische opties voor de busactiviteiten, wat kan duiden op interesse in een overname van die activiteiten. Sindsdien is volgens het bedrijf "aanzienlijke" vooruitgang geboekt. Ebusco heeft een commissie ingesteld die de interesse en eventuele andere verzoeken moet evalueren.

De omzet van Ebusco is vorig jaar fors gestegen, van 10,7 miljoen euro in 2024 naar 76,6 miljoen euro in 2025. Het bedrijf wist het nettoverlies terug te dringen tot 71 miljoen euro, tegenover een verlies van 200,6 miljoen euro in 2024.