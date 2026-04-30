Ebusco voert gesprekken over verkoop belang in busactiviteiten

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 21:00
DEURNE (ANP) - De elektrische-bussenbouwer Ebusco voert gesprekken met partijen die interesse hebben in het kopen van een meerderheidsbelang in de busactiviteiten. Het noodlijdende bedrijf meldt dit bij de presentatie van de jaarresultaten.
Het bedrijf zegt niet om welke partijen het gaat. Eerder deze maand liet de bussenfabrikant weten meerdere verzoeken te hebben ontvangen voor de strategische opties voor de busactiviteiten, wat kan duiden op interesse in een overname van die activiteiten. Sindsdien is volgens het bedrijf "aanzienlijke" vooruitgang geboekt. Ebusco heeft een commissie ingesteld die de interesse en eventuele andere verzoeken moet evalueren.
De omzet van Ebusco is vorig jaar fors gestegen, van 10,7 miljoen euro in 2024 naar 76,6 miljoen euro in 2025. Het bedrijf wist het nettoverlies terug te dringen tot 71 miljoen euro, tegenover een verlies van 200,6 miljoen euro in 2024.
ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

anp 477851024

271886559_m

152304619_m

anp300426053 1

