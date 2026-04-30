ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toestand burgemeester Roosendaal licht verbeterd, lang herstel

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 21:35
ROOSENDAAL (ANP) - De medische toestand van Mark Buijs, de burgemeester van Roosendaal, is licht verbeterd maar er is nog veel onduidelijk. Dat schrijft de gemeente op haar website. Naar verwachting gaat zijn herstel een lange tijd duren.
Buijs raakte dinsdag zwaargewond door een eenzijdig ongeluk op zijn fiets in het Zeeuwse dorp Scharendijke. Daarbij liep hij zwaar hersenletsel op. "Nadere onderzoeken zijn nodig om vast te stellen hoe ernstig het letsel precies is en welke herstelbehandelingen nodig en mogelijk zijn", aldus de gemeente.
De gemeenteraad gaat op korte termijn in gesprek met de commissaris van de Koning, Ina Adema, over wat er nodig is om het bestuur van de Brabantse stad voort te zetten. Mogelijk wordt dan ook een waarnemend burgemeester aangesteld. Dat is belangrijk, omdat er nog een coalitie gevormd moet worden na de gemeenteraadsverkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading