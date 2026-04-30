Spotify komt met verificatie voor echte artiesten vanwege AI

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 20:59
STOCKHOLM (ANP/AFP) - Spotify heeft donderdag een nieuw verificatiesysteem aangekondigd om gebruikers van de muziekstreamingdienst te helpen echte artiesten te onderscheiden van muziek die is gegenereerd door kunstmatige intelligentie. Het groene vinkje, dat aangeeft dat een artiest is geverifieerd door Spotify, komt in een tijd van groeiende bezorgdheid in de muziekindustrie over door AI-gegenereerde nummers die streamingdiensten overspoelen.
Gebruikers zullen het vinkje de komende weken zien op artiestenprofielen op Spotify en in de zoekresultaten. Profielen die voornamelijk lijken te bestaan uit AI komen er volgens het bedrijf voorlopig niet voor in aanmerking. De Zweedse muziekstreamingdienst kijkt daarbij naar signalen dat een profiel van een echte artiest is, zoals concertdata, merchandise en gekoppelde socialmedia-accounts.
Spotify stelt dat bij de lancering meer dan 99 procent van de artiesten waar luisteraars naar zoeken, geverifieerd zal zijn.
