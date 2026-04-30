ECB besprak bij rentevergadering ook verhoging, zegt Lagarde

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 16:18
anp300426199 1
FRANKFURT (ANP) - Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben bij de rentevergadering ook besproken of ze de leenkosten moesten verhogen. Dat zei Christine Lagarde in een persconferentie over het rentebesluit, waarbij de centrale bank voor de eurozone de rentetarieven onveranderd liet.
Uiteindelijk stemde de raad van bestuur van de ECB unaniem voor het gelijkhouden van de rentes. Door het voortduren van de crisis in de Golfregio, die voor fors hogere brandstofprijzen zorgt, nemen zowel de risico's op sterkere prijsstijgingen als zwakkere economische groei toe.
Een hogere rente kan de inflatie afremmen, maar pakt ook ongunstig uit voor economische groei. Lagarde benadrukte dat de ECB tot de volgende rentevergadering in juni alle nieuwe ontwikkelingen beoordeelt en dan een beslissing neemt over de rente. Toch kan de opmerking gezien worden als hint dat de rentes omhoog gaan. "Qua richting denk ik wel te weten welke kant we opgaan", zei ze, eraan toevoegend dat van groot belang is hoelang de Iranoorlog duurt.
ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

anp 477851024

overbieden

120051153_m

anp300426053 1

generated-image (2)

