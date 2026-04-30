ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Landbouworganisaties willen dat EU ingrijpt om kunstmestcrisis

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 16:54
anp300426201 1
BRUSSEL (ANP) - Nederlandse en Poolse landbouworganisaties willen dat de Europese Commissie snel ingrijpt vanwege de kunstmestcrisis die is ontstaan door de blokkade van de Straat van Hormuz. Aanhoudende geopolitieke spanningen, zoals de verstoringen in de zeestraat, hebben de beschikbaarheid van grondstoffen voor minerale meststoffen volgens de organisaties "aanzienlijk" beperkt, wat leidde tot een snelle prijsstijging.
Ze roepen de Europese Commissie in een brief op te onderzoeken of lidstaten tijdelijke flexibiliteit kunnen krijgen in het gebruik van dierlijke mest. De oproep komt van onder meer de boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Stichting Stikstofclaim.
Woensdag werd bekend dat Brussel tijdelijk toestaat dat lidstaten meer staatssteun kunnen verlenen aan bedrijven die in de knel zitten door de energiecrisis door de oorlog in het Midden-Oosten, onder andere aan de landbouwsector.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading