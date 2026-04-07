Big Brother: Trumps nieuwe White House-app is een privacy- en veiligheidsramp

De nieuwe app van het Witte Huis en zijn semi-seniele opperbewoner Donald Trump ligt zwaar onder vuur. Het digitale gevaarte wordt gepresenteerd als een directe lijn naar officiële beleidsupdates, maar is volgens critici vooral een datagoudmijn en groot beveiligingsrisico.

De app belooft livestreams en nieuws “rechtstreeks van de bron”. Maar als gebruiker moet je daar ongemerkt flink wat voor inleveren. Bij installatie vraagt de app toegang tot onder meer je exacte locatie, netwerkgegevens en zelfs biometrische informatie zoals vingerafdrukken.

Big Brother

En daar stopt het niet. X-gebruiker Thereallo1026 nam de app onder de loep en ontdekte dat locatiegegevens elke 4,5 minuut worden doorgestuurd naar een externe server. Die server is van OneSignal, een bedrijf dat notificaties verstuurt op basis van locatie. En dat roept vragen op. Zeker omdat de app gebruikers ook aanmoedigt om meldingen te doen bij Immigration and Customs Enforcement (ICE).

“Het idee dat een overheidsapp zulke gevoelige data verzamelt en koppelt aan meldingen over andere mensen, is ronduit zorgwekkend”, aldus de onderzoeker op X.

Kwaadaardige code verspreiden

Misschien nog verontrustender is een technisch lek dat werd ontdekt. De app laadt YouTube-video’s via de persoonlijke GitHub-pagina van een onbekende gebruiker. Als dat account wordt gehackt, kan een aanvaller kwaadaardige code verspreiden naar alle appgebruikers. “Dan kan iemand willekeurige scripts uitvoeren op elk toestel”, waarschuwen experts.

Alsof dat nog niet genoeg is, manipuleert de ingebouwde browser ook websites door cookiemeldingen, logins en betaalmuren te verwijderen.