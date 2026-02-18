ECONOMIE
ECB-bestuurslid Schnabel wil niet vervroegd aftreden

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 20:21
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank (ECB) is van plan haar termijn uit te zitten. Dit heeft de Duitse econoom woensdag gezegd. Eerder woensdag meldden bronnen tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat ECB-president Christine Lagarde haar termijn waarschijnlijk niet gaat afmaken.
De termijn van Lagarde loopt in oktober 2027 af en die van Schnabel eind december 2027. Een woordvoerder van de ECB stelde dat Lagarde nog geen besluit heeft genomen over het al dan niet afmaken van haar termijn.
"Ik zie geen reden om vroegtijdig af te treden", zei Schnabel woensdag tegen persbureau Bloomberg. In december liet ze nog weten bereid te zijn de hoogste functie binnen de centrale bank over te nemen wanneer de termijn van Lagarde afloopt. "Als ik gevraagd zou worden, zou ik er klaar voor zijn", antwoordde Schnabel toen desgevraagd.
Onder meer oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot wordt ook gezien als een mogelijke opvolger van Lagarde.
