Kerstholt passeert Schulting ook voor finale van aflossing

MILAAN (ANP) - Suzanne Schulting ontbreekt woensdagavond in de finale van de olympische aflossing in het Nederlandse shorttrackteam. Bondscoach Niels Kerstholt geeft, net als zaterdag tijdens de halve eindstrijd, de voorkeur aan Zoë Florence Deltrap als vierde rijdster. Kopvrouw Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma maken het Oranjeteam compleet.

Nederland neemt het vanaf 21.00 uur in de finale op tegen Zuid-Korea, Canada en Italië. Vier jaar geleden won het team van de toenmalige bondscoach Jeroen Otter in Beijing goud op de aflossing voor vrouwen. Het team bestond toen uit Schulting, Xandra Velzeboer, Poutsma en Yara van Kerkhof.

Schulting richtte zich na de WK shorttrack in 2024 in Ahoy op het langebaanschaatsen. Nadat ze zich op die discipline voor de Spelen had geplaatst, besloot ze ook als shorttrackster mee te willen doen. Schulting verdiende op basis van haar prestaties op de NK in januari in Leeuwarden een aanwijsplek voor de olympische 1500 meter van komende vrijdag en hoopte zich de voorbije week op de trainingen te bewijzen voor een plaats in het aflossingsteam.

Erepodium

Als de aflossingsploeg op het erepodium eindigt, krijgen alleen de shorttracksters die in de halve finale en finale hebben meegedaan een medaille. Schulting dus niet.

Schulting won op de Spelen als shorttrackster drie keer goud, een keer zilver en twee keer brons.