Zelensky is niet tevreden over gesprekken met Rusland

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt dat de gesprekken in Genève over een einde aan de oorlog met Rusland te weinig hebben opgeleverd. "Zoals het er vandaag voorstaat, kunnen we niet zeggen dat er voldoende resultaat is geboekt."

"De krijgsmacht heeft bepaalde onderwerpen serieus en inhoudelijk besproken. Gevoelige politieke kwesties, mogelijke compromissen en de noodzakelijke ontmoeting van leiders zijn nog niet voldoende aan de orde geweest", aldus Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap.

In het Zwitserse Genève spraken Oekraïne en Rusland twee dagen met elkaar onder leiding van de Verenigde Staten. Eerder zei een woordvoerder van Zelensky al dat gesproken was over grondgebied in Oost-Oekraïne en over de kerncentrale van Zaporizja. De gesprekken leverden geen grote doorbraak op. Wel werd afgesproken om later verder te praten, maar een datum is er nog niet.