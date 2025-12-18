ECB houdt rente in eurozone voor vierde keer op rij onveranderd

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente in de eurozone opnieuw onveranderd, zoals algemeen werd verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief blijft staan op 2 procent. Het is de vierde rentepauze op rij van de centrale bank in Frankfurt.

De laatste keer dat de ECB de rente verlaagde, was in juli dit jaar. Sinds juni vorig jaar zijn er acht renteverlagingen van een kwart procentpunt geweest van de centrale bank om de economie van de eurozone te stimuleren. De leenkosten werden daarbij verlaagd van 4 procent naar het huidige niveau van 2 procent.

Bij de ECB lijkt er weinig behoefte te zijn om verder aan de leenkosten te sleutelen. Bij het vorige rentebesluit eind oktober verklaarde ECB-president Christine Lagarde al "optimistischer" te zijn geworden over de economie van de eurolanden. Zo zijn de risico's voor de economische groei afgenomen door de handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten van afgelopen zomer.