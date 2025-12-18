ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ECB houdt rente in eurozone voor vierde keer op rij onveranderd

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 14:23
anp181225169 1
FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente in de eurozone opnieuw onveranderd, zoals algemeen werd verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief blijft staan op 2 procent. Het is de vierde rentepauze op rij van de centrale bank in Frankfurt.
De laatste keer dat de ECB de rente verlaagde, was in juli dit jaar. Sinds juni vorig jaar zijn er acht renteverlagingen van een kwart procentpunt geweest van de centrale bank om de economie van de eurozone te stimuleren. De leenkosten werden daarbij verlaagd van 4 procent naar het huidige niveau van 2 procent.
Bij de ECB lijkt er weinig behoefte te zijn om verder aan de leenkosten te sleutelen. Bij het vorige rentebesluit eind oktober verklaarde ECB-president Christine Lagarde al "optimistischer" te zijn geworden over de economie van de eurolanden. Zo zijn de risico's voor de economische groei afgenomen door de handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten van afgelopen zomer.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

254053713_m

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

166475341_m

Wetenschappers herstellen hersenverbindingen bij muizen met syndroom van Down

generated-image (2)

Als de AI-bubbel klapt komen onze pensioenen in gevaar

Loading