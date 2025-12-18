Wie heeft de financiële broek aan in huis? Geldzaken verrassend traditioneel verdeeld

Traditionele rolpatronen blijken razend moeilijk te doorbreken. Ook op het gebied van financiën zijn we de jaren 50 nauwelijks ontgroeid: de vrouw beheert de huishoudpot, de man doet de belastingen.

Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank en Wijzer in Geldzaken. Om precies te zijn is 27 procent van de vrouwen de baas over het boodschappengeld tegenover 8 procent van de mannen. Mannen doen dan weer vaker belastingen, verzekeringen, huur of hypotheek. Ook daar ligt het verschil rond de 20 procent. Bij stellen onder de 35 jaar zijn de financiële taakjes iets beter verdeeld, maar daar zijn nog steeds de traditionele rolpatronen zichtbaar.

In meer dan de helft van de huishoudens is een van de twee 'hoofd financiën'. En bij acht op de tien koppels is de verdeling van de financiële taken nog hetzelfde als toen ze net gingen samenwonen. Het heeft vaak te maken met tijd, karakter en kennis. De een is er nu eenmaal beter in dan de ander. Dat lijkt praktisch, maar het is ook risicovol, vindt Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken. "Als de verantwoordelijkheid voor betaaltaken bij één partner ligt, kan dat risico’s met zich meebrengen. Bij een relatiebreuk, ziekte of overlijden kan de andere partner kwetsbaar zijn als die de betaaltaken niet eenvoudig kan overnemen. Het plotseling moeten oppakken van onbekende taken zet de financiële redzaamheid onder druk, zorgt voor stress en kan zelfs tot geldproblemen leiden”, zegt hij in Metro.

Ook is het zo dat degene die de meeste financiële taken uitvoert, ook de meeste invloed heeft op de beslissingen over geld. Denk daar maar aan als je je partner weer eens opzadelt met de belastingaangifte.