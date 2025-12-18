ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wie heeft de financiële broek aan in huis? Geldzaken verrassend traditioneel verdeeld

Economie
door Pieter Immerzeel
donderdag, 18 december 2025 om 14:30
ANP-459931390
Traditionele rolpatronen blijken razend moeilijk te doorbreken. Ook op het gebied van financiën zijn we de jaren 50 nauwelijks ontgroeid: de vrouw beheert de huishoudpot, de man doet de belastingen.
Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank en Wijzer in Geldzaken. Om precies te zijn is 27 procent van de vrouwen de baas over het boodschappengeld tegenover 8 procent van de mannen. Mannen doen dan weer vaker belastingen, verzekeringen, huur of hypotheek. Ook daar ligt het verschil rond de 20 procent. Bij stellen onder de 35 jaar zijn de financiële taakjes iets beter verdeeld, maar daar zijn nog steeds de traditionele rolpatronen zichtbaar. 
In meer dan de helft van de huishoudens is een van de twee 'hoofd financiën'. En bij acht op de tien koppels is de verdeling van de financiële taken nog hetzelfde als toen ze net gingen samenwonen. Het heeft vaak te maken met tijd, karakter en kennis. De een is er nu eenmaal beter in dan de ander. Dat lijkt praktisch, maar het is ook risicovol, vindt Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken. "Als de verantwoordelijkheid voor betaaltaken bij één partner ligt, kan dat risico’s met zich meebrengen. Bij een relatiebreuk, ziekte of overlijden kan de andere partner kwetsbaar zijn als die de betaaltaken niet eenvoudig kan overnemen. Het plotseling moeten oppakken van onbekende taken zet de financiële redzaamheid onder druk, zorgt voor stress en kan zelfs tot geldproblemen leiden”, zegt hij in Metro.
Ook is het zo dat degene die de meeste financiële taken uitvoert, ook de meeste invloed heeft op de beslissingen over geld. Denk daar maar aan als je je partner weer eens opzadelt met de belastingaangifte.
Bron: Metro

Lees ook

Tijd om uit elkaar te gaan? Dit is de belangrijkste reden dat koppels het blijven proberenTijd om uit elkaar te gaan? Dit is de belangrijkste reden dat koppels het blijven proberen
Dit is het geheim van gelukkige koppelsDit is het geheim van gelukkige koppels
'Ik ben een psycholoog die koppels bestudeert. Degenen die deze vijf vragen kunnen beantwoorden, hebben gelukkiger relaties dan de meesten.''Ik ben een psycholoog die koppels bestudeert. Degenen die deze vijf vragen kunnen beantwoorden, hebben gelukkiger relaties dan de meesten.'
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

254053713_m

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

generated-image (2)

Als de AI-bubbel klapt komen onze pensioenen in gevaar

166475341_m

Wetenschappers herstellen hersenverbindingen bij muizen met syndroom van Down

Loading