ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky begrijpt risico's België, maar die van Oekraïne groter

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 14:18
anp181225168 1
BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky begrijpt de risico's van België als de Russische bevroren tegoeden worden gebruikt voor een lening aan zijn land. "Maar we zijn in oorlog en ik denk dat we grotere risico's lopen", zei Zelensky tijdens een persconferentie in Brussel. Voor het begin van de EU-top heeft hij met de Belgische premier Bart De Wever gesproken.
De Wever blijft vooralsnog tegen het gebruik van de bevroren Russische tegoeden, die in België staan. Hij vreest onder meer Russische repercussies en wil keiharde garanties van alle EU-landen.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

254053713_m

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

generated-image (2)

Als de AI-bubbel klapt komen onze pensioenen in gevaar

166475341_m

Wetenschappers herstellen hersenverbindingen bij muizen met syndroom van Down

Loading