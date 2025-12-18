Zelensky begrijpt risico's België, maar die van Oekraïne groter

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky begrijpt de risico's van België als de Russische bevroren tegoeden worden gebruikt voor een lening aan zijn land. "Maar we zijn in oorlog en ik denk dat we grotere risico's lopen", zei Zelensky tijdens een persconferentie in Brussel. Voor het begin van de EU-top heeft hij met de Belgische premier Bart De Wever gesproken.

De Wever blijft vooralsnog tegen het gebruik van de bevroren Russische tegoeden, die in België staan. Hij vreest onder meer Russische repercussies en wil keiharde garanties van alle EU-landen.