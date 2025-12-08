ECONOMIE
ECB-lid Schnabel zegt 'klaar' te zijn om Lagarde op te volgen

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 8:27
anp081225039 1
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank (ECB) is bereid om de functie van centralebankpresident over te nemen wanneer de termijn van Christine Lagarde over minder dan twee jaar afloopt. Schnabel werd in een interview gevraagd of het tijd is voor een Duitse om de ECB te leiden en of zij die persoon zou kunnen zijn. "Als ik gevraagd zou worden, zou ik er klaar voor zijn", antwoordde Schnabel.
Andere kanshebbers voor de topfunctie bij de centrale bank zijn onder meer voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, de Spanjaard Pablo Hernández de Cos, die momenteel de Bank voor Internationale Betalingen leidt, en Joachim Nagel, de president van de Duitse Bundesbank. Hoewel Lagardes ambtstermijn nog tot oktober 2027 duurt, neemt de discussie over haar opvolging toe doordat politici op zoek zijn naar een vervanger voor ECB-vicepresident Luis de Guindos, die volgend jaar mei vertrekt.
