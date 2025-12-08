ECONOMIE
Lente in december: waarom het deze week zó zacht wordt

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
maandag, 08 december 2025 om 7:48
ANP-541861200
Nederland krijgt de komende dagen een soort lente in december, met temperaturen die meer bij maart dan bij een wintermaand passen. Volgens Buienradar lopen de waarden begin deze week op tot 11 à 15 graden, terwijl het KNMI voor de komende periode simpelweg spreekt van “aanhoudend zacht”. Overdag hoef je de winterjas amper dicht te doen, ’s nachts blijft het vaak boven de 10 graden.
Dat soort weken staat niet meer op zichzelf. Decembermaanden horen gemiddeld rond 4 graden uit te komen, maar de laatste jaren ligt de gemiddelde temperatuur regelmatig ruim daarboven. Het KNMI noteerde bijvoorbeeld voor december 2024 een gemiddelde van 6,1 graden in De Bilt, “zeer zacht” en ver boven normaal. Meteorologen waarschuwen dat dit past in een duidelijke opwarmingstrend: de koudste dagen van het jaar warmen zelfs sneller op dan de rest.
  • In Nederland is het inmiddels ruim 2 graden warmer dan aan het begin van de metingen rond 1900.
  • Zowel het aantal hittegolven als het aantal extreem zachte winterdagen neemt toe.​
Een terrasje in december voelt gezellig, maar het is ook een signaal. Het Nederlandse klimaat schuift langzaam op richting zachtere winters en minder kans op echt winterweer. De vraag is niet meer óf, maar hoe snel dit nieuwe normaal zich doorzet – en of we ooit nog zonder ironie over “echte winter” kunnen praten.

