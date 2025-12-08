Productie Duitse industrie sterker gegroeid dan verwacht

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De productie in de kwakkelende Duitse industrie is in oktober sterker gegroeid dan verwacht, wat een opsteker is voor de Duitse economie. Volgens het federale statistiekbureau Destatis groeide de industriële productie met 1,8 procent in vergelijking met een maand eerder.

De groei viel daarmee aanzienlijk sterker uit dan de 0,3 procent die gemiddeld door kenners was verwacht. Volgens Destatis was de toename vooral te danken aan plussen bij onder meer bedrijfsmachines, elektronica en optische producten. Ook in de bouw nam de productie toe. Wel was er sprake van een lagere productie in de belangrijke Duitse auto-industrie. Die heeft het al langer moeilijk door met name een zwakkere vraag en felle concurrentie.

Mede door de zwakte in de industrie liet de Duitse economie in de afgelopen twee jaar nog krimp zien en voor dit jaar wordt slechts een minimale groei verwacht voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.