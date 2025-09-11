ECONOMIE
Koe Laura maandenlang verkracht door A. (60) op Enschedese kinderboerderij, rechter geeft één maand cel

seksueel misbruik
door Peter Janssen
donderdag, 11 september 2025 om 15:05
ANP-535807769
Een 60-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een maand celstraf nadat hij meerdere keren een koe had verkracht op kinderboerderij Wooldrik in Enschede, zo meldt Tubantia.
De zaak kwam aan het licht nadat medewerkers merkten dat één van de koeien afwijkend gedrag vertoonde en er regelmatig vreemde spullen in de stal opdoken. De eigenaar besloot daarop een camera op te hangen. Op de beelden was te zien hoe Mehmet A. gedurende vijf maanden herhaaldelijk over het hek klom, enkele minuten in de stal verbleef en vervolgens weer vertrok.
Heterdaadje
Toen de eigenaar de man op de camerabeelden achter de koe zag staan en stotende bewegingen maakte, schakelde hij direct de politie in. Agenten en de beheerder troffen A. kort daarna aan in de stal, met zijn broek op de knieën.
Tijdens de rechtszaak, die afgelopen dinsdag plaatsvond, werd duidelijk dat A. daadwerkelijk tot de verkrachting van het dier was overgegaan. Hoewel de man bij zijn aanhouding nog ontkende, wees onderzoek uit dat er DNA van de koe op zijn geslachtsdeel was aangetroffen.
Uitgeprocedeerd
A. was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Hij heeft al jaren geen verblijfsvergunning meer en is inmiddels uitgezet. De rechter bepaalde dat zodra hij terugkeert naar Nederland, hij zijn celstraf van een maand alsnog moet uitzitten.
Bron: Tubantia

