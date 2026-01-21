ECONOMIE
ECB-president liep weg bij diner waar minister VS EU kleineerde

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 15:55
anp210126160 1
DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - President van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde is weggelopen van een diner op het World Economic Forum (WEF) toen de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick zich negatief uitliet over Europa. Dat melden ingewijden.
Lutnick was de laatste spreker op een vipevenement waar meer dan honderd mensen aanwezig waren. In zijn toespraak kleineerde de Amerikaanse minister Europese economieën. Onder meer over het gebrek aan concurrentievermogen ten opzichte van de VS. Aanwezigen vertellen aan Bloomberg dat er boegeroep klonk in de zaal en dat Lagarde de zaal verliet.
