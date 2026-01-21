ECONOMIE
Inmiddels 43 lichamen geborgen na treinbotsing Andalusië

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 16:03
anp210126162 1
ADAMUZ (ANP) - Sinds de dodelijke treinbotsing zondag in Zuid-Spanje zijn uit de wrakstukken van de treinen 43 doden geborgen. Op twee lichamen na zijn alle stoffelijke resten geïdentificeerd, aldus de autoriteiten.
Er worden nog ongeveer 45 mensen vermist. Bij de botsing in Andalusië raakten meer dan 120 mensen gewond, van wie een dertigtal nog steeds in het ziekenhuis ligt.
Een trein ontspoorde en kwam op het andere spoor terecht, waardoor een tegemoetkomende hogesnelheidstrein op de ontspoorde trein inreed bij de plaats Adamuz, 25 kilometer ten noordoosten van Córdoba.
