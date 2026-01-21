Wall Street opent hoger na forse verliesbeurt om Groenland-ruzie

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend na de forse verliezen een dag eerder door zorgen over de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over Groenland. Bij de bedrijven op Wall Street stond Netflix bij de dalers na de kwartaalcijfers die de streamingdienst presenteerde.

Veel ogen waren gericht op de speech van president Donald Trump op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Hij zei onmiddellijk gesprekken te eisen over de aankoop van Groenland door de VS, maar geen geweld te zullen gebruiken. Hij stelde de inlijving van het eiland, dat bij het Koninkrijk Denemarken hoort, voor als ruil voor alle Amerikaanse bijdragen aan de NAVO.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 48.705 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6815 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg een fractie tot 6813 punten. Op dinsdag daalden de hoofdgraadmeters tot meer dan 2 procent.