ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ECB-president: wereldorde verandert, maar het is geen breuk

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:32
anp230126091 1
DAVOS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De huidige wereldorde verandert, maar dat is geen breuk. Dit zei Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), vrijdag tijdens een paneldiscussie over de vooruitzichten voor de wereldeconomie op het World Economic Forum (WEF) in Davos.
Daarmee verwees ze naar een uitspraak van de Canadese premier Mark Carney eerder deze week. Zijn toespraak, waarin hij sprak over een "breuk" in de door de Verenigde Staten geleide wereldorde, trok deze week veel aandacht.
Lagarde zei het "niet helemaal eens" te zijn met Carney. "Ik denk dat wij beleidsmakers op een punt zijn gekomen waar we naar plan B moeten kijken. Maar zelfs met die plannen B ben ik er niet zeker van dat we over een breuk moeten spreken", zei ze. "Ik denk dat we het over alternatieven moeten hebben."
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading