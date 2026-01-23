ECB-president: wereldorde verandert, maar het is geen breuk

DAVOS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De huidige wereldorde verandert, maar dat is geen breuk. Dit zei Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), vrijdag tijdens een paneldiscussie over de vooruitzichten voor de wereldeconomie op het World Economic Forum (WEF) in Davos.

Daarmee verwees ze naar een uitspraak van de Canadese premier Mark Carney eerder deze week. Zijn toespraak, waarin hij sprak over een "breuk" in de door de Verenigde Staten geleide wereldorde, trok deze week veel aandacht.

Lagarde zei het "niet helemaal eens" te zijn met Carney. "Ik denk dat wij beleidsmakers op een punt zijn gekomen waar we naar plan B moeten kijken. Maar zelfs met die plannen B ben ik er niet zeker van dat we over een breuk moeten spreken", zei ze. "Ik denk dat we het over alternatieven moeten hebben."