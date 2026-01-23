ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zverev en De Minaur door naar laatste zestien Australian Open

Sport
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:35
anp230126092 1
MELBOURNE (ANP) - Tennisser Alexander Zverev staat in de vierde ronde van de Australian Open. De als derde geplaatste Duitser won in vier sets van de Brit Cameron Norrie: 7-5 4-6 6-3 6-1. Hij maakte de wedstrijd af met zijn zestiende ace. Zijn volgende tegenstander in Melbourne is de Argentijn Francisco Cerúndolo.
De 28-jarige Zverev is in Melbourne begonnen aan zijn veertigste grandslamtoernooi. Hij wacht nog altijd op zijn eerste eindzege. Vorig jaar stond hij in de finale van de Australian Open, maar verloor in drie sets van de Italiaan Jannik Sinner.
Ook de Australische thuisfavoriet Alex de Minaur bereikte de laatste zestien. De als zesde geplaatste De Minaur rekende in de derde ronde in drie sets af met de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-3 6-4 7-5. Zijn tegenstander in de vierde ronde komt uit de partij tussen de Kazak Alexander Boeblik en de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading