Zverev en De Minaur door naar laatste zestien Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Alexander Zverev staat in de vierde ronde van de Australian Open. De als derde geplaatste Duitser won in vier sets van de Brit Cameron Norrie: 7-5 4-6 6-3 6-1. Hij maakte de wedstrijd af met zijn zestiende ace. Zijn volgende tegenstander in Melbourne is de Argentijn Francisco Cerúndolo.

De 28-jarige Zverev is in Melbourne begonnen aan zijn veertigste grandslamtoernooi. Hij wacht nog altijd op zijn eerste eindzege. Vorig jaar stond hij in de finale van de Australian Open, maar verloor in drie sets van de Italiaan Jannik Sinner.

Ook de Australische thuisfavoriet Alex de Minaur bereikte de laatste zestien. De als zesde geplaatste De Minaur rekende in de derde ronde in drie sets af met de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-3 6-4 7-5. Zijn tegenstander in de vierde ronde komt uit de partij tussen de Kazak Alexander Boeblik en de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.