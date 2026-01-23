ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Internationale sterren bij uitvaart Valentino in Rome

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:27
anp230126090 1
ROME (ANP) - Veel internationale sterren zijn vrijdag in Rome voor de uitvaart van de Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani. Onder anderen modejournalist Anna Wintour, actrice Anne Hathaway en modeontwerper en filmregisseur Tom Ford kwamen in de ochtend aan bij de basiliek di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Ook actrice Elizabeth Hurley was aanwezig, samen met haar zoon Damian. Verder waren verschillende prominente ontwerpers aanwezig, zoals Donatella Versace, de huidige creatief directeur van Valentino Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli van Balenciaga en Anna Fendi.
Het Italiaanse modeicoon overleed afgelopen maandag op 93-jarige leeftijd. Zijn lichaam lag de afgelopen dagen opgebaard in het hoofdkwartier van zijn modehuis. Valentino werkte tijdens zijn carrière voor beroemdheden als Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren en Jackie Kennedy.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading