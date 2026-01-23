Internationale sterren bij uitvaart Valentino in Rome

ROME (ANP) - Veel internationale sterren zijn vrijdag in Rome voor de uitvaart van de Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani. Onder anderen modejournalist Anna Wintour, actrice Anne Hathaway en modeontwerper en filmregisseur Tom Ford kwamen in de ochtend aan bij de basiliek di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Ook actrice Elizabeth Hurley was aanwezig, samen met haar zoon Damian. Verder waren verschillende prominente ontwerpers aanwezig, zoals Donatella Versace, de huidige creatief directeur van Valentino Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli van Balenciaga en Anna Fendi.

Het Italiaanse modeicoon overleed afgelopen maandag op 93-jarige leeftijd. Zijn lichaam lag de afgelopen dagen opgebaard in het hoofdkwartier van zijn modehuis. Valentino werkte tijdens zijn carrière voor beroemdheden als Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren en Jackie Kennedy.