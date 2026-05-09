Advocaten Global Sumud Flotilla: Israël laat activisten vrij

TEL AVIV (ANP/AFP/DPA) - De twee activisten van de Global Sumud Flotilla die Israël ruim een week geleden had opgepakt, komen weer vrij. Het advocatenteam van de vloot meldt dat gehoord te hebben van de Israëlische autoriteiten.

Schepen van de Global Sumud Flotilla, de vloot van activisten die herhaaldelijk proberen hulpgoederen naar de Gazastrook te krijgen, werden op 30 april in internationale wateren tegengehouden door Israël. Twee leiders, de Spanjaard Saif Abukeshek met Palestijnse roots en de Braziliaan Thiago Avila, werden naar Israël gebracht. Daar zijn ze de afgelopen dagen verhoord. Abukeshek ging in hongerstaking.

Volgens de advocaten komt het tweetal dit weekend nog vrij en zal het op een later moment Israël worden uitgezet. De vrijlating zou zaterdag plaatsvinden. Dinsdag nog verlengde een Israëlische rechter hun detentie tot zeker zondag. De Verenigde Naties, Spanje en Brazilië drongen aan op hun vrijlating.

Nieuwe poging

Israël haalde bij de kust van Kreta in totaal zo'n 175 activisten, onder wie Nederlanders, van meer dan twintig schepen. Zij werden naar een Israëlisch schip overgebracht en daarna afgezet op het Griekse eiland, met uitzondering van Abukeshek en Avila. Er zijn nog zo'n dertig schepen van de Global Sumud Flotilla op zee. Ook daar zijn Nederlandse activisten aan boord.

De hulpvloot voor Gaza wil zich hergroeperen in de Turkse havenstad Marmaris. Volgens de organisatoren zijn al meerdere boten aangekomen in de baai van de stad. Het is nog niet duidelijk wanneer de activisten opnieuw richting de Gazastrook zullen vertrekken. Zij hopen de door Israël opgeworpen zeeblokkade van Gaza te doorbreken na eerdere mislukte pogingen. Alle schepen hebben hulpgoederen aan boord.