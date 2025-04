ECB verlaagt rente in eurozone voor zevende keer

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente in de eurozone opnieuw met een kwart procentpunt om de kwakkelende economie te ondersteunen, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Het is de zevende renteverlaging van de ECB sinds juni vorig jaar.

Het bekendste rentetarief in het eurogebied gaat van 2,5 naar 2,25 procent. Door een lagere rente wordt het goedkoper voor banken om geld te lenen bij de centrale bank in Frankfurt. Hierdoor kunnen banken de rente verlagen voor het geld dat zij uitlenen aan consumenten, bedrijven en overheden. Dit kan ertoe leiden dat ze meer uitgeven en investeren. Ook de hypotheekrentes kunnen dalen, maar sparen levert op den duur minder op.