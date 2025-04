Protest bij UvA voor Palestijnen en tegen politiegeweld

AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer honderdvijftig demonstranten zijn bijeengekomen bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met het protest willen ze solidariteit tonen met Palestijnse gevangenen en de bezetting van het Maagdenhuis eerder deze week.

Na verschillende toespraken zijn ze gaan lopen, waarnaartoe is niet bekend. De demonstranten klappen en roepen leuzen als "cut the ties" en "hands off from students now".

Enkele ingangen bij de Roeterseilandcampus werden afgesloten "in verband met de verwachte drukte", viel te lezen bij afzetlinten.

Maandag bezetten pro-Palestijnse betogers het Maagdenhuis, het bestuurlijk hoofdkantoor van de UvA. Buiten verzamelden zich tientallen sympathisanten. De mobiele eenheid hield hen op afstand met wapenstokken. Het protest van donderdag richt zich ook op politiegeweld. Volgens de betogers hadden zeker drie van hen medische zorg nodig na de confrontatie met de ME. Ze spreken van "ongekend veel politiegeweld tegen UvA-studenten".