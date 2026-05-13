OM eist twintig jaar cel tegen 20-jarige voor moord in Hilversum

LELYSTAD (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twintig jaar cel geëist tegen de 20-jarige Thommy S. voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alakus. Volgens justitie is bewezen dat S. op 14 oktober 2024 veertien kogels heeft afgevuurd op het slachtoffer, dat samen met zijn vriendin in een auto zat op een parkeerplaats bij sportpark Crailoo in Hilversum.

De jonge vrouw wist uit de auto te vluchten en zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens het OM is er ten aanzien van haar niettemin sprake van een poging tot doodslag, omdat zij naast het dodelijk geraakte slachtoffer zat en S. het risico heeft genomen dat hij ook haar zou raken.

Een arrestatieteam hield S. een dag na de schietpartij aan. De man heeft tot dusver geen enkele verklaring willen afleggen. Volgens het OM is het dodelijke geweld een wraakactie geweest, nadat S., die bekendstond als drugsdealer, op 5 oktober 2024 slachtoffer was geworden van een ripdeal. Alakus zou daarbij betrokken zijn geweest.