ECB ziet sterkere groei economie eurozone

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 14:43
anp181225172 1
FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de groeiverwachtingen voor de economie van de eurozone. Voor dit jaar wordt nu een groei van 1,4 procent voorzien. In september werd nog gerekend op 1,2 procent. Volgens de ECB wordt de groei vooral gestuwd door de binnenlandse vraag.
Voor 2026 rekent de centrale bank in Frankfurt nu op een groei van 1,2 procent, tegen een eerdere voorspelling van 1 procent. In 2027 zou de economie van het eurogebied met 1,4 procent moeten groeien, aldus de ECB.
De inflatie in de eurozone wordt geraamd op gemiddeld 2,1 procent in 2025, 1,9 procent in 2026 en 1,8 procent in 2027. De ECB heeft een doelstelling voor een inflatie van 2 procent.
