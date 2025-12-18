Protestmars met boeren in Brussel vroegtijdig beëindigd

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De protestmars met duizenden boeren naar de Europese wijk in Brussel is eerder beëindigd dan gepland. De manifestatie werd rond 13.45 uur ontbonden. Het is nog onduidelijk waarom de mars niet zoals gepland verderging.

Na het beëindigen van de manifestatie gingen honderden boeren alsnog richting het Luxemburgplein, waar het al de hele dag onrustig is. In de Europese wijk wordt de politie bekogeld met vuurwerk, aardappelen, bieten en stenen en zijn meerdere brandjes gesticht. Daarop zette de politie traangas en waterkanonnen in.

De boeren demonstreren in Brussel, waar momenteel een EU-top gaande is, tegen het landbouwbeleid van de EU en het mogelijke handelsverdrag met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur.

De politie meldt op X dat er naar schatting zo'n 7300 betogers op de been zijn en telde in de Europese wijk rond de 950 tractoren. Gezien de rookontwikkeling wordt op last van de brandweer opgeroepen ramen en deuren in de omgeving gesloten te houden.