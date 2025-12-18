ING ziet slechts lichte stijging aantal nieuwbouwwoningen in 2026

AMSTERDAM(ANP) - Nederland krijgt er volgend jaar waarschijnlijk 68.000 nieuwbouwwoningen bij, voorspelt ING. Dat is een lichte stijging in vergelijking met dit jaar, maar nog altijd te weinig om het doel van 100.000 woningen per jaar te halen.

De woningmarkt is al jaren krap, waardoor jongeren moeilijker hun ouderlijk huis kunnen verlaten en de prijzen van koopwoningen sterk zijn gestegen. Eerdere kabinetten wilden daarom de bouw van woningen versnellen en ook de formerende partijen CDA en D66 houden vast aan het doel van 100.000 woningen.

Dit jaar blijft de teller steken op ongeveer 67.000, verwacht econoom Maurice van Sante van ING. Dat het aantal volgend jaar slechts licht stijgt, heeft onder andere te maken met trage vergunningverlening. Daarnaast speelt het stikstofprobleem de bouw parten. Ook is het stroomnet vaak te vol voor nieuwe aansluitingen, waardoor de bouw van woningen moet worden uitgesteld.