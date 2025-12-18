'Echte kaas zonder koeien' dichterbij door miljoeneninvestering

ETTEN-LEUR (ANP) - Those Vegan Cowboys, het plantaardige-kaasbedrijf van de oprichters van De Vegetarische Slager, heeft in een eerste financieringsronde meer dan 6 miljoen euro opgehaald. Dat geld wil de Nederlands-Belgische onderneming gebruiken bij de voorbereidingen om "echte kaas" op de markt te brengen waaraan geen koe te pas komt.

Those Vegan Cowboys heeft een manier gevonden om caseïne, het belangrijkste eiwit in kaas, te maken via precisiefermentatie, zonder gebruik van dieren. "Het resultaat is zuivel-identieke kaas met een aanzienlijk lagere milieu-impact."

Met de kapitaalinjectie kan Those Vegan Cowboys naar eigen zeggen de komende twee jaar vooruit. De ronde werd geleid door Pieter Geelen, medeoprichter van TomTom. Tot de investeerders behoort ook Westland Kaas, bekend van Old Amsterdam en Maaslander. "Met onze deelname in Those Vegan Cowboys omarmen we open innovatie en nieuwe technologie, zodat ons familiebedrijf ook in de toekomst relevant blijft", verklaart financieel directeur Frank Fischer van dat zuivelbedrijf.

Oprichting

Those Vegan Cowboys werd in 2020 opgericht door Jaap Korteweg en Niko Koffeman, de mannen achter De Vegetarische Slager. Op de vestiging van het bedrijf in het Belgische Gent werken circa 25 medewerkers aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame zuivelproducten.

Het duurt nog wel even voordat de plantaardige kaas in Nederland in de winkel ligt. Those Vegan Cowboys heeft in de Verenigde Staten al toestemming om de markt te betreden. Voor Europa start de onderneming volgend jaar met proeverijen in Nederland. Begin volgend jaar begint Those Vegan Cowboys ook een crowdfundingcampagne, zodat consumenten en kleinere investeerders eveneens kunnen investeren in het bedrijf.