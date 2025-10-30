Economie eurozone iets harder gegroeid

BRUSSEL (ANP/RTR) - De economie van de eurozone is in het afgelopen kwartaal met 0,2 procent gegroeid. Dat is meer dan de 0,1 procent van drie maanden eerder, waar economen ook voor het derde kwartaal van uitgingen. De meevallende consumptie compenseerde de teruglopende export en industriële activiteit.

Duitsland en Italië, de grootste en de op twee na grootste economie van het eurogebied, droegen met een nulgroei niet bij aan de toename ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat deden Frankrijk en Spanje, de nummers twee en vier, bovengemiddeld. De Nederlandse economie groeide met 0,4 procent.

De economie van de eurozone kampte in het afgelopen kwartaal nog altijd met de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. Ook de malaise in de Duitse economie, vooral in de industrie, blijft de groei drukken.