Kremlin zegt geen kernwapens te hebben getest

MOSKOU (ANP/RTR) - De tests met een nucleair aangedreven raket en torpedo die Rusland deed, waren niet bedoeld als wapenproeven met kernkoppen. Dat zegt het Kremlin in reactie op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei woensdag voorafgaand aan zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping dat hij het Pentagon had opgedragen onmiddellijk te beginnen met het testen van het Amerikaanse nucleaire arsenaal.

Rusland voerde eerder deze week succesvolle tests uit met een nucleair aangedreven torpedo, de zogenoemde Poseidon. Die overtreft "zelfs onze meest veelbelovende intercontinentale Sarmat-raket in kracht", aldus president Vladimir Poetin. Afgelopen week meldde het Kremlin ook proeven te hebben uitgevoerd met de Boerevestnik-raket, die een zeer groot bereik heeft. Beide wapens kunnen worden voorzien van een nucleaire lading.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov herhaalde het eerdere Russische dreigement dat als een land proeven met kernwapens uitvoert, Rusland dat ook zal doen.