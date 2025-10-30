ECONOMIE
Bontenbal: eerst taart, dan snel hard aan het werk

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:20
anp301025151 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal is donderdag met applaus onthaald door zijn nieuwe fractie in Den Haag. Daar stond een taart klaar met de tekst 'een fatsoenlijke taart'. Hij noemde het "geweldig" dat er nu zo'n grote fractie aan tafel zit. "Ik heb er echt verschrikkelijk veel zin in."
Bontenbal wilde nog geen uitspraken doen over naar welke coalitie zijn voorkeur uitgaat. "Ik ga taart eten met de fractie, deze fractie gaat zich vandaag laten helpen hier een beetje wegwijs te worden. En dan gaan we heel snel heel hard aan het werk."
Hij benadrukte - zoals hij eerder deed - dat hij zelf fractievoorzitter wil blijven.
De partij gaat volgens de laatste voorlopige prognoses van vijf naar achttien zetels in de Tweede Kamer.
