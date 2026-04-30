Economie VS ondanks Iranoorlog harder gegroeid

WASHINGTON (ANP) - De economie van de Verenigde Staten heeft in het eerste kwartaal nog weinig te lijden gehad onder de oorlog in Iran. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg harder dan in de laatste drie maanden van 2025, meldt het Bureau of Economic Analysis op basis van een eerste raming. Nu veel bedrijven geld steken in de ontwikkeling of inzet van kunstmatige intelligentie, stijgen de investeringen hard.

De Amerikaanse economie groeide 2 procent, tegenover 0,5 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het gaat hier om groei op geannualiseerde basis, waarbij de stijging van het bbp van een kwartaal wordt doorgetrokken naar een heel jaar. In Nederland is het gebruikelijker om de groei van kwartaal op kwartaal te meten. In dat geval zou de economische groei van de VS op 0,5 procent uitkomen.

De economie groeide ook dankzij hogere overheidsuitgaven. Die stegen extra ten opzichte van eind 2025 omdat federale overheidsdiensten toen nog gesloten waren door een shutdown. Consumenten gaven ook meer uit, maar de uitgaven stegen minder hard dan een kwartaal eerder.