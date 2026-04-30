Brand Oirschotse Heide aan één kant onder controle

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:34
WINTELRE (ANP) - De brand op de Oirschotse Heide bij Eindhoven is aan één kant onder controle, in de buurt van het dorp Wintelre. Daar neemt de rookontwikkeling af. Aan de andere kant is het vuur nog niet onder controle. De brandweer verwacht geen grote uitbreidingen meer, maar denkt nog uren bezig te zijn met blussen. Het nablussen wordt mogelijk nachtwerk, vertelt een woordvoerder.
"Een brand van deze omvang zien we niet vaak. Dat komt door een combinatie van factoren: de vegetatie is zeer droog en er staat een harde wind", legt hij uit.
Zo'n 130 brandweermensen zijn de brand aan het bestrijden. De brandweer heeft naast twintig blusvoertuigen diverse watertransporten ingezet, die af en aan rijden, en houdt de brand ook van bovenaf met een drone in de gaten.
Over de oorzaak van de brand heeft de woordvoerder nog geen informatie. Als het vuur uit is, gaat de marechaussee onderzoeken of militaire oefeningen in het gebied een rol hebben gespeeld.
POPULAIR NIEUWS

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

Waarom die avondsnack zo’n impact heeft op je gewicht

