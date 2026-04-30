Brand Oirschotse Heide aan één kant onder controle

WINTELRE (ANP) - De brand op de Oirschotse Heide bij Eindhoven is aan één kant onder controle, in de buurt van het dorp Wintelre. Daar neemt de rookontwikkeling af. Aan de andere kant is het vuur nog niet onder controle. De brandweer verwacht geen grote uitbreidingen meer, maar denkt nog uren bezig te zijn met blussen. Het nablussen wordt mogelijk nachtwerk, vertelt een woordvoerder.

"Een brand van deze omvang zien we niet vaak. Dat komt door een combinatie van factoren: de vegetatie is zeer droog en er staat een harde wind", legt hij uit.

Zo'n 130 brandweermensen zijn de brand aan het bestrijden. De brandweer heeft naast twintig blusvoertuigen diverse watertransporten ingezet, die af en aan rijden, en houdt de brand ook van bovenaf met een drone in de gaten.

Over de oorzaak van de brand heeft de woordvoerder nog geen informatie. Als het vuur uit is, gaat de marechaussee onderzoeken of militaire oefeningen in het gebied een rol hebben gespeeld.