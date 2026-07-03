Economische activiteit eurozone stagneert na krimp door oorlog

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De economische activiteit in de eurozone is in juni gestagneerd, meldt marktonderzoeker S&P Global op basis van definitieve cijfers. De bedrijvigheid in het eurogebied hield daarmee vorige maand beter stand dan gedacht. Eerder werd voor juni nog uitgegaan van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, kwam in juni uit op 50. Dat is de hoogste stand in drie maanden. De index bevindt zich daarmee precies op de grens tussen groei en krimp. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Eerder was voor juni nog een indexcijfer van 49,5 gemeld, na een krimpniveau van 48,5 in mei door de Iranoorlog.

De opwaartse bijstelling volgt op een herziening van de bedrijvigheid in de dienstensector, de belangrijkste motor van de economie van het eurogebied. Die kwam in juni uit op 49,4 tegen 47,7 in mei.