Economische bedrijvigheid eurozone trekt verder aan

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in augustus verder toegenomen. Volgens marktonderzoeker S&P Global komt dit vooral doordat de vraag in de industriesector van het eurogebied is aangetrokken, terwijl de dienstensector een kleine groeivertraging liet zien.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg van 50,9 in juli naar 51,1 in augustus. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit nam daarmee voor de derde maand op rij toe en ligt op het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. De groei was ook sterker dan verwacht. Economen hadden gerekend op een afname van de groei tot 50,6.

"Het gaat beter", zei Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. "Ondanks tegenwind zoals Amerikaanse importheffingen en algemene onzekerheid lijken bedrijven in de eurozone het redelijk goed te doen."