ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Economische bedrijvigheid eurozone trekt verder aan

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 11:19
anp210825116 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in augustus verder toegenomen. Volgens marktonderzoeker S&P Global komt dit vooral doordat de vraag in de industriesector van het eurogebied is aangetrokken, terwijl de dienstensector een kleine groeivertraging liet zien.
De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg van 50,9 in juli naar 51,1 in augustus. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit nam daarmee voor de derde maand op rij toe en ligt op het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. De groei was ook sterker dan verwacht. Economen hadden gerekend op een afname van de groei tot 50,6.
"Het gaat beter", zei Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. "Ondanks tegenwind zoals Amerikaanse importheffingen en algemene onzekerheid lijken bedrijven in de eurozone het redelijk goed te doen."
Vorig artikel

Kabinet bespreekt vrijdag 'nieuwe maatregelen' tegen Israël

Volgend artikel

Trainer verdacht van verleiden jongens was eerder zedenverdachte

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes