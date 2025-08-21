ECONOMIE
Trainer verdacht van verleiden jongens was eerder zedenverdachte

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 11:50
anp210825117 1
HAARLEM (ANP) - De 24-jarige voetbaltrainer Stijn P., die terechtstaat voor het verleiden van minderjarige pupillen tot het maken van seksueel getinte foto's en voorstelde om af te spreken voor seks, was eerder verdachte in een zedenzaak. Hij zou, toen hij actief was bij een voetbalclub, in 2019 een minderjarige jongen hebben gevraagd om seksuele handelingen in ruil voor vuurwerk. Een ander zou hij hebben gevraagd om een foto van diens geslachtsdeel. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
P. zou tussen 2021 en 2023 voetballers jonger dan 16 jaar in Haarlem en de regio IJmond geld, drank en kaartjes voor Ajax hebben aangeboden voor het maken van foto's van hun schaamstreek. Ook zou hij hebben voorgesteld om buiten de trainingen af te spreken om te zoenen of af te trekken. Daarnaast zou hij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben vervalst om te kunnen werken op een school.
Over de verdenkingen zegt P.: "Deels zijn ze waar, deels een aperte leugen." Het Openbaar Ministerie komt later donderdag met een strafeis.
