Kabinet bespreekt vrijdag 'nieuwe maatregelen' tegen Israël

Het kabinet gaat vrijdag in de ministerraad "nieuwe maatregelen" tegen Israël bespreken, zegt demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp. Hij noemt als voorbeeld een boycot op producten uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, maar laat in het midden of de maatregelen nationaal of op Europees niveau genomen moeten worden.

Aanleiding voor nieuwe stappen zijn de recente militaire acties van Israël in Gaza op de grond en het plan van Netanyahu om nieuwe nederzettingen te bouwen vlak bij Oost-Jeruzalem. Vooral die laatste stap kan op stellige veroordeling van Veldkamp rekenen. "Dat is echt verkeerd, onacceptabel."

Veldkamp noemt vooralsnog alleen het voorbeeld van een handelsboycot, "dat zou een van de stappen kunnen zijn die ik in het kabinet kan bespreken vrijdag. Maar ik ga hier niet de agenda van de ministerraad verklappen." Hij heeft eerder in Europees verband al gepleit voor handelssancties.

Ook wil de NSC-minister opnieuw in Europees verband steun zoeken. "Ik hoop dat er meer landen zullen zijn die stappen willen nemen, tot nu toe zijn dat alleen Slovenië en Nederland, ik zou daar graag meer lidstaten bij willen hebben."